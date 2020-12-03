Кишинёв, 3 декабря, 2020, 21:20 — ИА Регнум. Акцию по роспуску парламента организует избранный президент Молдавии Майя Санду, сообщила она 3 декабря журналистам.

European People's Party Майя Санду

После сегодняшнего заседания молдавских парламентариев Санду призвала своих сторонников собраться 6 декабря на главной площади Кишинёва и потребовать распустить парламент.

Санду «Когда парламент поворачивается к людям спиной, он должен быть отправлен в отставку».

Молдавский деятель добавила, что подаст апелляцию на принятые сегодня, 3 декабря, пророссийские законы в Конституционный суд республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Партия социалистов Республики Молдова успела до инаугурации Санду принять ряд законов, в том числе и ограничивающих её власть.