Новосибирск, 3 декабря, 2020, 21:00 — ИА Регнум. В аэропорту Новосибирска экстренно приземлился двухпалубный авиалайнер Boeing-747, сообщает 3 декабря «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.

ЕршовКВН Самолёт Boeing-747

По утверждению агентства, самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту «Толмачево».

"Самолет Boeing-747 с неисправностью совершил вынужденную посадку в аэропорту «Толмачево». Разрушений, по предварительным данным, нет», — цитирует «Интерфакс» слова источника.

На борту авиалайнера находились четыре человека. Причиной экстренной посадки стали технические неполадки в работе шасси.

О пострадавших людях информации не поступало.