ОПЕК+ решила увеличить добычу нефти с января на 0,5
Вашингтон, 3 декабря, 2020, 20:25 — ИА Регнум. Решение увеличить объём нефтедобычи с января 2021 года на 0,5 млн баррелей в сутки принято на переговорах ОПЕК+, сообщает 3 декабря Bloomberg.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
ОПЕК
Теперь каждый месяц будут проходить встречи ОПЕК+, на которых страны — участницы картеля будут обсуждать ситуацию на нефтяном рынке.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ОПЕК констатировали тяжёлую ситуацию на нефтяном рынке на фоне пандемии.
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