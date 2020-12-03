Южно-Сахалинск, 3 декабря, 2020, 23:17 — ИА Регнум. Информация о том, что правительство Японии выражает протест в связи с началом боевого дежурства расчётов российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В4 на островах Курильской гряды, вызвало бурное обсуждение в сети. Граждане оставили своё мнение 3 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Дарья Антонова ИА REGNUM ЗРК С-300 на Параде Победы в Москве

"Они пусть протестуют против американских баз. Или у них память отшибло? Кто подверг их страну ядерным бомбардировкам?», — пишет пользователь Якушев И.

Многие комментаторы оказались в шоке от реакции Японии. Граждане уверены, что данная страна не имеет даже морального права возмущаться по поводу того, что Россия размещает на Курильских островах оборонительные комплексы.

«Государство, которое незаконно претендует на территории соседнего государства и заявляет об этом на весь мир, протестует против оборонительных действий соседнего? Это вообще нормально? Япония, которая развязала русско-японскую, которая напала на Халхинголе, которая во 2-ю Мировую выступала на стороне фашистов. Да с таким соседом на Курилах нужно иметь все виды вооружений, а не только оборонительные», — считает Анатолий Л.

Другие пользователи обратили внимание на то, что С-300 на Курилах выглядит скорее дипломатическим жестом, нежели представляют из себя реальный оборонительный комплекс, способный отразить нападение иностранного государства на данную территорию.

«Это хорошо. Это я поддерживаю. Но у меня есть вопросы. Судя по видео там один пусковой комплекс на 2 ракеты. Неужто начальство полагает, что потенциальный противник будет использовать исключительно два самолета или две ракеты? Машина заряжания рядом стоит, но за время полета современного штурмовика или ракеты они не успеют перезарядить установку. И где эшелонированная оборона? Где комплексы прикрытия ближних рубежей? Где зенитные установки для защиты от дронов?», — задаётся вопросами Ильшат С.

Нашлись и те, кто предположил, что размещённые на курилах комплексы станут для врага простой мишенью. Граждане уверены, что для обороны данного региона потребуется намного большее количество военной техники.

«Ракетные комплексы на Курилах просто мишень. Легко уничтожаемая цель. Даже беспилотниками. Тем более мобильные ЗРК. Время сработки слишком мало. Территориальные воды Японии слишком близко. И тактическая атака не позволит комплексам эффективно отработать по целям. Ракетными комплексами должен быть оснащен флот и сухопутные части ВКС в Приморье. На островах достаточно средств малой дальности и аэродромом перехватчиков», — поделился пользователь Олег.

Напомним, 1 декабря стало известно, что правительство Японии выражает протест в связи с началом боевого дежурства расчётов российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В4 на островах Курильской гряды.