Кострома, 3 декабря, 2020, 19:47 — ИА Регнум. Контрольно-счетная палата Костромской области установила, что два государственных бюджетных учреждения, подведомственные региональному департаменту здравоохранения, расходовали бюджетные средства с нарушениями. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию об итогах проверки КСП.

Регистратура.рф Центр матери и ребенка

Контрольно-счетная палата региона проверила два ГБУ — Центр охраны здоровья семьи и репродукции Костромской области «Центр матери и ребенка» и «Центр медицинской профилактики Костромской области». В «Центре матери и ребенка» аудиторы обнаружили переплату заработной платы руководству учреждения в 2019 году. Кроме того, оказалось, что центр не выполняет государственное задание. За год зарегистрировано только 14 890 посещений, это 63,4 процента от запланированного объема, а врачебная нагрузка составила только 31,5 процента от нормативов депздрава Костромской области.

В связи с этим в КСП предложили реорганизовать учреждение.

«Учитывая изложенное контрольно-счетная палата полагает возможным для повышения эффективности деятельности государственных учреждений здравоохранения и сокращения расходов областного бюджета на их финансирование рассмотреть вопрос о реорганизации ОГБУЗ ЦОЗСР КО «Центр матери и ребенка» в форме присоединения в качестве структурного подразделения к другому государственному учреждению здравоохранения, оказывающему амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь по виду акушерство-гинекология», — отмечается в информации об итогах контрольного мероприятия.

На данный момент «Центр матери и ребенка» продолжает оставаться самостоятельной структурой, переплаченные зарплаты руководители организации вернули в кассу. Что касается «Центра медицинской профилактики Костромской области», то аудиторы «Контрольно-счетной палаты» обнаружили рост штата госструктуры при сохранении прежних объемов бюджетного госзадания.

«В 2018 году в учреждении функционировал 1 отдел в количестве 8 ставок, в 2019 году — 2 отдела в количестве 11 ставок, с января 2020 года — 3 отдела в количестве 16 ставок. Таким образом, государственные задания центра профилактики на 2019 год и на 2020 год установлены учредителем без учета фактически выполняемых объемов работ и проводимых мероприятий, что является следствием некачественного планирования госзаданий и ведет к росту стоимости единицы объема государственной работы. В штате учреждения содержатся должности, должностные обязанности которых не соответствуют их трудовым функциям, установленным в квалификационных справочниках или профессиональном стандарте», — отмечается в сообщении КСП.

Информацию о результатах проверок контрольно-счётная палата направила губернатору Костромской области, в думу региона и департамент здравоохранения.