Красногорск, 3 декабря, 2020, 19:40 — ИА Регнум. За 11 месяцев 2020 года количество умерших в ДТП на территории Подмосковья сократилось на 9%. Об этом 3 декабря сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

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Так в период с января по ноябрь на территории региона 680 человек погибли в дорожных авариях. Годом ранее — 748 человек.

В региональном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры указали, что число погибших при столкновении и в случае наезда на пешехода уменьшилось на 14%. Помимо этого, на 63% снизилась смертность при опрокидывании транспорта. В то же время число погибших при наезде на стоящее транспортное средство выросло на 22%.