Челябинск, 3 декабря, 2020, 19:28 — ИА Регнум. В Челябинске насчитывается более 62 тыс. людей с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Инвалид

Следите за развитием событий в трансляции: «Особые люди нуждаются в помощи — трансляция в Международный день инвалидов»

В основном на учёте состоят инвалиды с третьей группой. Кроме того, на территории города живут более 3600 детей с ограниченными возможностями здоровья. В администрации муниципалитета отмечают, что их количество не снижается уже пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Он был установлен в 1992 году на 47-й сессии Генассамблеи ООН.