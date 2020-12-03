Белград, 3 декабря, 2020, 19:17 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 3 декабря провёл переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель по видеосвязи. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Predsednik.rs Александр Вучич

Ранее 3 декабря было объявлено, что темами этой онлайн-беседы будут борьба с коронавирусом и последствия пандемии, диалог Белграда и Приштины, а также отношения между двумя странами и европейская интеграция.

Президент Вучич 3 декабря вечером также обратится к общественности в СМИ и, как ожидается, также сделает некоторые заявления по итогам переговоров с канцлером Германии.