Челябинск, 3 декабря, 2020, 19:07 — ИА Регнум. В Челябинске 3 декабря почтили память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Памятное мероприятие прошло возле Вечного огня и было приурочено ко Дню Неизвестного Солдата, сообщает пресс-служба мэрии.

Cheladmin.ru Возложение цветов и венков к Вечному огню в Челябинске

Следите за развитием событий в трансляции: «Склоняя головы: Россия чтит подвиг Неизвестного Солдата — трансляция»

В церемонии приняли участие представители ветеранских организаций, поисковики, представители правительства области, мэрии города и другие. Они возложили венки к Вечному огню и почтили память павших минутой молчания.

Как сообщало ИА REGNUM, День Неизвестного Солдата отмечается в России с 3 декабря 2014 года. Именно в этот день в 1966 году возле Кремля Александровском саду захоронили прах Неизвестного Солдата. Возле этой могилы круглосуточно дежурит пост № 1.