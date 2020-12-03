Буй, Костромская область, 3 декабря, 2020, 18:56 — ИА Регнум. В Костромской области завершена служебная проверка в отношении начальника Буйского районного отдела ЗАГС. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управление ЗАГС по Костромской области.

Костромское управление ЗАГС

Как ранее сообщало ИА REGNUM жительница города Буй Татьяна Никулина, у которой нет ног, смогла попасть в офис ЗАГС только на руках у родственников, пандуса в здании нет, а инвалидную коляску пришлось арендовать. Принимать документы без личного присутствия инвалида в помещении отдела начальник районного отдела ЗАГС Наталья Горбунова отказалась.

В итоге справку жительнице Буя выдали, а после огласки СМИ в отношении начальника Буйского отдела ЗАГС была начата служебная проверка. Она завершилась вынесением выговора чиновнице. По словам пострадавшей женщины извинений она так и не дождалась.