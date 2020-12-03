Москва, 3 декабря, 2020, 19:06 — ИА Регнум. Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что отставка главы «Роснано» Анатолия Чубайса является элементом ротационного процесса, вызвало шквал комментариев в сети. Граждане выразили своё мнение 3 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Kremlin.ru Дмитрий Песков

"Ротация — это вращение. Значит, что он перейдёт на другое место. От перемены мест слагаемых сумма не меняется», — поделился свои мнением Борис П.

Многие комментаторы пришли к выводу, что решение снять с поста главы «Роснано» Чубайса является популистским действием, целью которого является попытка порадовать население, в то время как сам Чубайс подыскивает для себя не менее высокопоставленный пост.

«То, что отдельные одиозные фигуры выводят в тень, но не отстраняют раз и навсегда от кормушки, так что это меняет?! Видимость справедливости (30 лет спустя) и попытка заручиться симпатией народа?» — задаётся вопросом Настя И.

Другие указали на то, что отставка Чубайса с поста руководителя «Роснано» является крайне запоздалым решением. Более того, граждане уверены, что данную одиозную личность вовсе не стоило подпускать к управлению страной после его деятельности в 90-х годах.

«Если бы Чубайса уволили с государственной службы сразу, после того как он заявил о намерении напечатать ваучеры и провести прихватизацию, то это было бы естественным процессом. А то, что он после этого еще более двадцати лет находился на службе и занимался разрушением страны, естественным течением назвать никак нельзя», — считает Виктор Г.

Отдельные пользователи предположили, что фигура Чубайса является неприкосновенной в российской политике. Граждане указывают на то, что при крайне негативном отношении к данной персоне со стороны населения России он постоянно занимал высокопоставленные места.

«Почему сняли, непонятно, может, рыжему это и не во вред. Другой вопрос мне непонятный: человек, стоявший у истоков развала страны, раздела имущества страны между кланами и олигархами, аферы с ваучерами, сам отхвативший огромный кусок пирога и до сих пор руливший «Роснано», непонятно чем занимавшийся, почему он неприкосновенен?» — написал Андрей П.

Напомним, 3 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что отставка главы «Роснано» Анатолия Чубайса является элементом ротационного процесса.