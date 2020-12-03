Вашингтон, 3 декабря, 2020, 18:31 — ИА Регнум. США никогда не признают воссоединение Крыма с Россией, заявил 3 декабря заместитель главы госдепа Стивен Биган на министерской онлайн-встрече ОБСЕ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крымский мост

Трансляция велась на официальном сайте ОБСЕ.

«Мы никогда не признаем российскую аннексию Крыма», — сказал Биган.

Кроме того, Биган заявил, что «действия России на Украине» нарушают нормы международного права. По его словам, на Украине продолжается «российская агрессия».

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вернулся в число российских регионов по итогам прошедшего в марте 2014 года всенародного референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за выход из состава Украины и возвращение в состав России.