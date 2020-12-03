Тамбов, 3 декабря, 2020, 18:23 — ИА Регнум. Тамбовская область по итогам девяти месяцев 2020 года занимает первое место среди регионов Черноземья и ЦФО по количеству ярмарок и по количеству торговых мест на ярмарках. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Тамбовская область

Несмотря на ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции, Тамбовская область продолжает оставаться в лидерах ЦФО по развитию инфраструктуры рыночной и ярмарочной торговли. За девять месяцев года в регионе проведено 436 ярмарок, что на 9% выше уровня трех кварталов предыдущего года.

На 30 тысяч тамбовчан приходится более восьми постоянных ярмарок при установленном Минпромторгом России нормативе — единица. Более 60% торговых мест на ярмарках предоставляется бесплатно.

Глава администрации области Александр Никитин считает, что развитие рыночной торговли имеет огромное значение для региона-производителя продовольствия. Это гарантированный сбыт для фермеров, личных подсобных хозяйств, сельхозорганизаций и одновременно гарантия качества продукции для потребителей.

Ежегодно открываются новые торговые площадки ярмарочного формата. В этом году в Тамбове заработал новый сельскохозяйственный рынок «Сытный базар» на 54 торговых места, а в Жердевке — сельскохозяйственный рынок на 35 торговых мест.

Работа по увеличению количества нестационарных торговых объектов, розничных рынков, ярмарок на территории области проводится управлением по развитию промышленности и торговли области совместно с муниципальными образованиями области планомерно, в целях исполнения поручений президента России Владимира Путина.