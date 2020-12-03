Москва, 3 декабря, 2020, 18:19 — ИА Регнум. 7-й Международный военно-технический форум «Армия» пройдет в августе 2021 года. Об этом, как передаёт пресс-служба Минобороны РФ, заявил заместитель министра обороны Павел Попов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Военная техника на форуме «Армия»

«В ходе его подготовки важно учесть все лучшие наработки прошедшего форума, который собрал около полутора тысяч предприятий и организаций», — пояснил генерал Попов.

Ранее сообщалось, что на форуме «Армия-2020» было представлено более 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения, в работе форума приняли участие представители 98 государств, был заключён41 государственный контракт на общую сумму свыше триллиона рублей.