Ярославль, 3 декабря, 2020, 18:16 — ИА Регнум. Череповецкий городской суд Вологодской области вынес приговор бывшему игроку ярославского хоккейного клуба «Локомотив» Максиму Афанасьеву. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в суде.

Hclokomotiv.ru Максим Афанасьев

Афанасьев признан виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Он был задержан сотрудниками ГИБДД в Череповце в июле 2020 года. В это время Афанасьев был игроком череповецкой «Северстали», куда он перешёл летом этого года.

Суд назначил хоккеисту наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей. Также он лишён права управления транспортными средствами на два с половиной года.

Сейчас Максим Афанасьев уже не играет в череповецкой команде и вообще в КХЛ. Он выступает за воронежский «Буран» — фарм-клуб ярославского «Локомотива».