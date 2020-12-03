Нарьян-Мар, 3 декабря, 2020, 18:08 — ИА Регнум. Глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный отметил заслугу архангельского губернатора Александра Цыбульского в создании арктического НОЦ.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области Александр Цыбульский и ректор САФУ Елена Кудряшова

«Арктический научно-образовательный центр будет создан на базе нашего округа, Архангельской и Мурманской областей. Инициатором создания НОЦ выступил Александр Цыбульский. Ранее в Архангельске мы договорились объединить усилия и подать заявку от трёх регионов», — написал он на своей странице «Вконтакте».

Примечательно, что процесс по созданию НОЦ был начат в Северном (Арктическом) федеральном университете еще в 2018 году, когда президент страны заявил о необходимости открытия 15 научных центров мирового уровня. Инициатором создания НОЦ выступило руководство вуза, а позже было поддержано прежним губернатором Архангельской области Игорем Орловым. Александр Цыбульский в то время возглавлял Ненецкий автономный округ, а Юрий Бездудный был его заместителем.