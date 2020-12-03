Калуга, 3 декабря, 2020, 18:05 — ИА Регнум. В Калужской области средняя стоимость услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на одного человека практически во всех населенных пунктах составляет около 83 рублей в месяц. Это примерно на 20% ниже, чем в субъектах ЦФО. Данный тариф экономически обоснован и позволяет региональному экологическому оператору (ГП «КРЭО») работать без убытков в отличие от многих аналогичных организаций в других регионах. Об этом 3 декабря рассказала на встрече с журналистами заместитель министра строительства и ЖКХ области Руслан Маилов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам замминистра, реформирование отрасли идет уже почти два года и за это время многое удалось сделать. Принята нормативная база, на конкурсной основе выбран региональный экологический оператора. Начисление платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО из расчета метража квартиры позволяет снизить финансовую нагрузку на граждан, имеющих единственное жилье. Важная задача отрасли на ближайшую перспективу — создание инфраструктуры для раздельного сбора отходов. За два года в регионе установлено для раздельного сбора мусора более 600 контейнеров и закуплено еще полторы тысячи контейнеров. Решения о местах их установки принимают муниципалитеты. Кроме того, в 2021 году во всех районах планируется установить экобоксы для сбора батареек, ртутных ламп и термометров.

На встрече также шла речь о рекультивации выведенных из эксплуатации полигонов, на которую выделяются средства из федерального бюджета в рамках национального проекта «Экология» и деятельность предприятий рециклинга. Руслан Маилов также рассказал о новых возможностях сайта ГП «КРЭО» для общественного контроля за ходом «мусорной реформы», которую чиновник предложил называть «реформой чистоты».