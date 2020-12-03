Якутск, 7 февраля, 2017, 08:31 — ИА Регнум. Добровольное увольнение главы Абыйского района Михаила Никулина выглядит странным на фоне уголовных дел в отношении других руководителей муниципалитетов и недавнего визита в район чиновников из правительства. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог и журналист Виталий Обедин, комментируя неожиданную отставку.

«Могу судить только со стороны. Но судя по заявлению главы, решение было вынужденным: «Жаль, что не получилось проработать полностью отведенный мне законом срок. Жизнь есть жизнь…», — пояснил эксперт.

Он обращает внимание на то, что менее чем неделю назад никаких предпосылок для добровольного увольнения не было: в районе прошёл отчёт правительства с участием представителей администрации, побывала депутат Госдумы, бывший премьер-министр республики Галина Данчикова, которой глава лично медаль вручал, как почетному гражданину района.

«При этом отставка Никулина проходит, с одной стороны, на фоне уголовных дел в отношении других руководителей муниципалитетов, привлекаемых за, скажем так, нестандартные отношения с застройщиками и подрядчиками социальных объектов, а с другой — на фоне ЧС, вызванной погодными условиями, — отметил также Виталий Обедин. — Уход Никулина позволит списать недостатки подготовки к зиме на «старую администрацию». Правда, власти республики уже отчитались о том, что держат ситуацию в Абыйском улусе «под контролем», поэтому зачем вдруг потребовался «козел отпущения» не понятно. Мутная история, одним словом».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Абыйского района Якутии Михаил Никулин сегодня озвучил подчинённым своё решение с 8 февраля сложить полномочия принял. Он объяснил, что уходит по состоянию здоровья. Скорее всего, до выборов руководить муниципалитетом будет первый заместитель главы районе Станислав Цюхцинский. «Меня только вчера назначили, но думаю, мне поможет справиться уже сложившаяся в администрации команда», — сообщил он.

Напомним, в конце декабря неожиданным для жителей Нюрбинского района стал арест главы муниципалитета Бориса Попова. Следственный комитет назвал причиной задержание превышение полномочий чиновником, но истинной причиной нюрбинцы считают выступление главы против продажи 10% акций «АЛРОСА-Нюрба».

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