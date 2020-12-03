Париж, 3 декабря, 2020, 18:08 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о кончине бывшего лидера Пятой Республики Валери Жискара д'Эстена, назвав последнего «великим служителем Отечества». Об этом в четверг, 3 декабря, сообщает Le Figaro.

(сс) Kleinschmidt. MSC Валери Жискар д’Эстен

В своем некрологе, опубликованном на сайте администрации президента Франции, Макрон написал, что «путь, который он (Валери Жискар д'Эстен — прим. ИА REGNUM) проложил для Франции, до сих пор определяет наши шаги. Это великий служитель Отечества, политик, чьими принципами были прогресс и свобода. Его кончина — траур для всей Франции».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря во Франции в возрасте 94 лет скончался бывший президент Жискар д'Эстен, занимавший высший должностной пост в стране с 1974 по 1981 годы.