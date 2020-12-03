Москва, 3 декабря, 2020, 17:37 — ИА Регнум. Россия обеспокоена наращиванием военного потенциала стран НАТО в Черноморском регионе, такие действия ведут к дестабилизации и вбивают клин в отношения стран-соседей, заявила 3 декабря на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Она отметила, что НАТО не только усиливает присутствие в странах региона, но и проводит учения с отработкой условных ракетных и ядерных ударов по России.

«Увеличивается количество заходов кораблей ВМС стран НАТО в черноморские порты союзников и партнеров, полетов разведывательных самолетов, беспилотных летательных аппаратов вдоль российских границ. Модернизируется инфраструктура Болгарии, Румынии, на их территории разворачиваются наступательные вооружения, в ходе учений отрабатываются сценарии, которые подразумевают и предусматривают, в том числе, удары по территории России способными нести ядерное оружие американскими стратегическими бомбардировщиками», — сказала Захарова.

Кроме того, натовское руководство привлекает к своим мероприятиям Украину и Грузию, натаскивая их на противостояние России.

«Все это вызывает у нас серьезную обеспокоенность, мы вынуждены учитывать наращивание военной активности альянса, его стран-членов, реагировать соответствующим образом», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.