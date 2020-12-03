Тюмень, 3 декабря, 2020, 17:36 — ИА Регнум. Тюменцы, проживающие в ЖК «Ново-Патрушево», обратились к губернатору области Александру Моору и полпреду президента в УФО Владимиру Якушеву с просьбой построить школу и детский сад в их микрорайоне. Об этом сообщает портал «Наш город», опубликовавший соответствующую петицию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

Огромный микрорайон застроен в 2018 году. На сегодня единственная школа переполнена настолько, что у первых классов закончились буквы алфавита для их обозначения. Детям, проживающим в ЖК «Ново-Патрушево», приходится ездить в другие микрорайоны, чтобы получить образование. Аналогичная ситуация с переполненным детским садом.

Меж тем власти Тюмени до сих пор не могут назвать точную дату строительства школы и детсада, утверждают «ново-патрушевцы» в петиции.

Сообщается, что на данный момент замгубернатора и начальник Главного управления строительства Сергей Шустов пригласил группу активистов из «Ново-Патрушево» на беседу.