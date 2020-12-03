Киев, 3 декабря, 2020, 17:33 — ИА Регнум. Правительство Украины рассматривает в качестве основного вариант введения полного локдауна на три недели сразу после Нового года со 2 по 21 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

Об этом 3 декабря сообщило издание «ЛИГА» со ссылкой на несколько источников — в офисе президента и кабинете министров.

Как заявил собеседник в правительстве, сейчас это основная рабочая версия, чтобы дать возможность людям и бизнесу отпраздновать Новый год.

В свою очередь, в офисе президента уточнили, что рассматривается также вариант введения жестких карантинных ограничений уже в декабре, но если суточная заболеваемость превысит порог в 30 тыс. (сейчас 14−15 тыс.).

ИА REGNUM напоминает, что 1 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о неизбежности введения локдауна в стране. Силовик уточнил, что единственный актуальный вопрос — когда вводить, в декабре или со 2 января, и как по этому поводу в украинской власти идут дискуссии.