Ярославль, 3 декабря, 2020, 17:31 — ИА Регнум. ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» заказало работы по проведению обмерных работ методом лазерного сканирования и цифровой фотограмметрии здания Ярославского академического театра драмы имени Ф.Г. Волкова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Театр им. Волкова в Ярославле

Стоимость работ составляет более 27 млн рублей. Контракт заключён с единственным поставщиком — ООО «Мастерская современного проектирования «ГРАД» (Тольятти). Подрядчик должен будет создать цифровую модель здания Волковского театра.

«На основе результатов лазерного сканирования, необходимо создать цифровую модель объекта, с последующей ее компьютерной обработкой, при помощи лицензированного программного обеспечения, для обеспечения возможности беспрепятственного ее преобразования в графические файлы векторного типа», — говорится в техническом задании, приложенном к проекту контракта.

Цифровая модель здания, как следует из размещённых документов, необходима для «получения исходных данных для последующей разработки проектной документации, направленной на сохранение Объекта культурного наследия».

При лазерном сканировании подрядчик должен обеспечить качественную оцифровку не только всех элементов здания, но и трещин на нём. Внутренняя часть здания также будет оцифрована. Особое внимание в техническом задании уделено оцифровке живописного фриза, идущего по стенам зрительного зала.

«Отдельно выполнить сканирование живописного фриза «Торжество Диониса», работы художников Н. Верхотурова и В. Сакен, расположенного в зрительном зале. При обработке цифровых данных, полученных при сканировании фриза, выполнить развертку холста в плоскости, обеспечивающее ее сплошное продольное ортофотографическое изображение без потери масштаба», — говорится в техническом задании.

Помимо эстетической части подрядчик должен включить в цифровую модель все инженерные системы здания театра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году театр получил статус особо ценного объекта культурного наследия России. Судя по всему, его ждут небывалые реставрационные работы, если только на подготовку к проекту тратится такая значительная сумма. Но если реставрация и будет, то не скоро. Цифровую модель здания будут создавать до 15 ноября 2021 года. Финансируются работы из федерального бюджета.