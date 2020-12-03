Киев, 3 декабря, 2020, 17:23 — ИА Регнум. Власть Украины борется с коронавирусом словно на ощупь, говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», обнародованном сегодня, 3 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

President.gov.ua Владимир Зеленский обсуждает карантинные мероприятия на Украине

Оппозиция отмечает, что введение карантина выходного дня, «вызывающего лишь смех у специалистов», затем отмена этого ограничения, подготовка к локдауну — все эти меры являются никуда не годными заменителями единственного эффективного способа справиться с пандемией, а именно массовой вакцинации населения.

Партия напоминает, что о собственном производстве спасительной вакцины для Украины даже речь не идет, вакцину придется покупать. Но приобретать вакцину, убеждены в ОПЗЖ, придется не за средства коронавирусного фонда, которые расхищают на строительстве дорог, а за деньги, которые Зеленский и его окружение возьмут в долг — по сути, у будущих поколений украинцев.

«Последние заявления главы украинского МИД о новом займе, а значит, и о росте зависимости теперь уже и от Великобритании, — это очередное доказательство того, что Зеленский и его окружение готовы на все ради получения очередного кредитного транша. И им совершенно неважно, как он будет израсходован, лишь бы деньги прошли через них», — отметили в политсиле.

Речь идет о том, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что власть изучает возможность использования финансовых инструментов Экспортно-кредитного агентства Великобритании (UKEF) для закупки британских тестов и вакцины для борьбы с пандемией COVID-19.

«Неясно, о какой вакцине идет речь, но, вероятно, это британская вакцина от AstraZeneca, эффективность которой составляет в среднем 70%, а ученые столкнулись с серьезными трудностями в процессе работы над ней. Неслучайно министр здравоохранения Максим Степанов на встрече с послом Великобритании Мелиндой Симмонс отчитался, что Минздрав находится на постоянной связи с AstraZeneca. Видимо из-за проблем с разработкой понадобилось подкрепить «выгодное предложение» кредитом. Однако низкая эффективность британской вакцины может привести к тому, что проводить вакцинацию ею будет невозможно», — предостерегают в политсиле.

В заявлении ОПЗЖ также напоминается, что президент РФ Владимир Путин еще в октябре во время личной встречи с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком заявил, что Россия готова предоставить Украине вакцину «Спутник V». Эта вакцина от COVID-19 — одна из самых эффективных и дешевых из существующих препаратов (эффективность 95%, цена менее $10 за дозу), удобна в перевозке и хранении, а массовая вакцинация населения в РФ уже вот-вот стартует.

«Более 50 стран Европы, Ближнего Востока, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, многие из которых куда богаче Украины, подчеркивается в заявлении, выразили заинтересованность в приобретении более чем миллиарда доз вакцины «Спутник V». Белоруссия и Казахстан заканчивают строительство предприятий для изготовления российской вакцины, такую же работу проводят Таджикистан и Киргизия.

Все активнее обсуждается производство этой вакцины на территории Евросоюза. Венгрия первой из стран ЕС проводит испытания «Спутник V» и планирует собственное производство этого препарата. А посольство США заявило, что Украина не будет покупать российскую вакцину. Это беспрецедентное вмешательство во внутренние дела Украины, демонстрирующее весь позор внешнего управления нашей страной со стороны США», — подчеркивают авторы обращения.

В своем заявлении оппозиционная партия требует немедленной отставки главы МИД Дмитрия Кулебы, безотлагательного обеспечения украинских граждан вакциной, чтобы остановить пандемию COVID-19, а также прекращения финансирования убийственных для экономики нашей страны прожектов.

«Не вызывает сомнения, что обсуждение столь бредовых инициатив может быть вызвано лишь личными коррупционными договоренностями, а не интересами Украины», — резюмировали в ОПЗЖ.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Медведчук не раз призывал официальную украинскую власть использовать все возможности для борьбы с пандемией, «ведь речь идет не только о жизни и здоровье украинских граждан, но и о серьезном толчке для развития и восстановления экономики».

«Россия готова поставлять вакцину «Спутник V», о чем уже было официально заявлено. Но стоило министру здравоохранения Украины Максиму Степанову робко упомянуть о возможности покупки «Спутник V», как ему устроили выволочку в посольстве США, после чего украинская власть покупать российскую вакцину отказалась», — напомнил Медведчук.