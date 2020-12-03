Смоленск, 3 декабря, 2020, 17:16 — ИА Регнум. Житель Московской области обвиняется следственными органами Смоленской области в незаконной вырубке 860 гектаров (8,6 млн кв. м) леса, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ 3 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной надзор

По версии следствия, с ноября 2012 года по июль 2020 года обвиняемый, действуя по преступной схеме и заключая фиктивные договоры на очистку земель от дикорастущих растений, организовал вырубку деревьев и кустарников на территории Гагаринского района. Полученную древесину он сбывал. По данным следствия, речь идёт о вырубке 860 гектаров (8,6 млн. кв. м) и незаконной продаже 170 тыс. кубометров древесины.

Рубка велась в том числе и на особо охраняемых природных территориях, ущерб лесному фонду Российской Федерации оценивается в более чем 3 млрд 164 млн рублей.

В рамках уголовного дела задержан Московской области. В коттедже в Гагаринском районе, а также в московской квартире проведены обыски. Следователем наложен арест на имущество фигуранта на общую сумму более 700 млн рублей.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также следователи устанавливают должностных лиц, которые покровительствовали совершению преступлений.