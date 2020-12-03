Москва, 3 декабря, 2020, 17:14 — ИА Регнум. Если ситуация в мировой экономике станет более определенной и влияние пандемии уменьшится, то рынок нефтегазовых продуктов начнет восстанавливаться, хотя и не быстрыми темпами, так как нефть и газ — специфические продукты и спрос на них не очень волатильный. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин.

Добыча нефти

«Если в ОПЕК+ смогут договориться и устранить дисбаланс в спросе и предложении, то график котировок станет более плавным, — сказал Ковригин. — Все предпосылки для этого есть — трудности переговоров в 2020 году, нестабильность рынка нефтепродуктов научили большинство участников ОПЕК+ умению договариваться. Участники соглашения вынуждены будут более жёстко контролировать добычу и поставку на международный рынок нефтепродуктов. Не думаю, что это будет какое-то сильное ограничение, но совместный контроль усилится».

Как подчеркнул Ковригин, в ближайшей перспективе Россия может вполне надеяться на стабилизацию рынка нефтепродуктов, однако делать акцент на этом в развитии экономики опасно.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что если мировая экономика не будет расти такими же быстрыми темпами, как это происходило в последние 10 лет, то сырьевая отрасль РФ пострадает в первую очередь.