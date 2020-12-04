Москва, 4 декабря, 2020, 06:50 — ИА Регнум. В российской госкорпорации «ДОМ.РФ» решили, что настало время распространить льготную ипотеку на тех, кто решил приобрести жилье в категории ИЖС. Кем надо быть, чтобы получить такую ипотеку, и что за подводные камни скрывает сама тема ИЖС, рассказывает обозреватель ИА REGNUMГалина Смирнова.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Ипотека

Гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко дал старт программе льготной ипотеки, распространяющейся на строительство частных домов. Ориентирована программа на молодых покупателей до 35 лет и пока что продлится до 1 июля 2021 года. Начинание это можно только приветствовать, особенно если первый опыт окажется удачен настолько, что появится возможность увеличивать программу, расширять ее, охватывая все большие слои потенциальных заемщиков.

Но говоря о положительных сторонах, нельзя забывать и об опасностях, которые придется учесть. Ведь именно ИЖС не пользовалось до сих пор популярностью у банков. Почему же кредиты на ИЖС выдавали не столь охотно? Читайте статью Галины Смирновой «Свершилось: в России будут помогать приобретать индивидуальное жилье».