Москва, 3 декабря, 2020, 16:59 — ИА Регнум. Прощальный видеоролик в честь ухода Анатолия Чубайса с поста главы «Роснано» опубликован 3 декабря на странице компании в «ВКонтакте»

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нано. Чубайс

Отставка печально знаменитого деятеля сопровождена видеоотрывками его выступлений, кадрами с предприятий-партнеров «Роснано» и песней композитора Александра Зацепина «Есть только миг».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря правительство РФ утвердило директиву о назначении первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова главой «Роснано» сроком на пять лет.

Чубайс возглавлял «Российскую корпорацию нанотехнологий», позднее преобразованную в «Роснано», с 2008 года. За более чем 10 лет под руководством Чубайса «Роснано» прославилась целым рядом громких финансовых скандалов с бюджетными деньгами, не продемонстрировав заметных научных результатов.