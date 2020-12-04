Москва, 4 декабря, 2020, 04:59 — ИА Регнум. Желающие хотя бы в мечтах своих куда-нибудь «вернуться» — в СССР или в Российскую империю, — лишь бы не жить в современной России, не берут в расчет пару важных обстоятельств. Что это за обстоятельства и почему путь вперед таит еще не открытые возможности, рассуждает автор ИА REGNUMАлександр Запольскис.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Царь

Мало того что, чтобы куда-нибудь «вернуться», надо привести в соответствие со своей мечтой сопротивляющуюся реальность, надо еще учесть, что какие-то детали мозаики утеряны навсегда и восстановлению не подлежат. Как, например, российская монархия, которую мечтателям придется вместе с аристократией завозить извне.

Да еще и просить население России тихо постоять в сторонке, пока импортные властители будут здесь все делить. С Советским Союзом свои проблемы, хотя, как это и не удивительно, не столь фатальные. Читайте статью Александра Запольскиса «Про базис и надстройку, или Кто кем станет, если вернуть царя».