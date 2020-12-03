Калуга, 3 декабря, 2020, 16:51 — ИА Регнум. Сегодня, 3 декабря, в рамках проекта «Большая история» в Калуге прошла международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны». Соорганизаторами акции выступили члены Молодёжной палаты при Городской думе Калуги. Они организовали проведение теста на семи площадках: в школах №№4, 41 и 44, КФ РАНХиГС, КФ РГАУ — МСХА имени К. А. Тимирязева, ЧУ ПО Юридический полицейский колледж и в Городской думе. Проверить знания можно было и на сайте проекта.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге провели «Тест по истории Великой Отечественной войны»

«Это международная акция, которая проводится во всех регионах страны и в пятидесяти двух странах мира, примерное количество участников — свыше миллиона человек, — рассказал председатель Молодёжной палаты при Городской думе Калуги Сергей Шаров. — Тест нацелен не только на проверку знаний по истории Великой Отечественной войны, он должен мотивировать учащихся самостоятельно изучать историю родной страны».

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев побывал на площадке в калужском филиале РАНХиГС и обратился с приветственным словом к участникам.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге провели «Тест по истории Великой Отечественной войны»

«В этом году мы отмечаем 75-летие Великой Победы. Калуга вместе со всей страной серьёзно готовилась к этому мероприятию: было открыто множество памятников, появилась аллея Героев, Военно-исторический центр «Маршал Победы», скверы в честь героев войны. Из-за пандемии празднование пришлось проводить в особом формате. Проведение подобного теста должно показать, понимает ли наша молодёжь цену той Победы, глубину трагедии целого поколения. Итоги теста позволят сделать определённые выводы и возможно что-то изменить в работе системе образования, преподавании истории», — отметил Моисеев.