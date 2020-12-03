Челябинск, 3 декабря, 2020, 16:47 — ИА Регнум. Бывший гендиректор компании «Гринфлайт» в Челябинске Сергей Мануйлов досрочно покинул места лишения свободы. Решение принял Калининский районный суд.

В тюрьме

Как пишет 74.ru, во время отбывания наказания он характеризовался положительно. Правда, из положенных 115,4 млн рублей им было уплачено 55,6 тыс. Но тем не менее его решили освободить.

Как сообщало ИА REGNUM, срок наказания Мануйлова истекал в марте 2021 года. 11 апреля 2018 года Центральный райсуд города вынес ему приговор за злоупотребление полномочиями, которое повлекло тяжкие последствия для 4320 дольщиков жилья. Ему назначили два с половиной года в колонии общего режима.

А затем Калининский райсуд Челябинска заменил ему наказание более мягким. Правда, в начале октября Свердловский областной суд отменил это решение.