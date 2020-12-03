Микроавтобус со школьниками попал в ДТП в Краснодарском крае
Абинский район, Краснодарский край, 3 декабря, 2020, 16:47 — ИА Регнум. ДТП с участием школьного микроавтобуса произошло 3 декабря в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДТП
По информации ведомства, авария произошла в Абинском районе. Микроавтобус, перевозивший школьников с места учёбы, столкнулся с автомобилем Nissan.
Источник в оперативных службах региона сообщил ТАСС, что в результате аварии пострадали шесть человек.
Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.