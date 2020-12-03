Киев, 3 декабря, 2020, 16:42 — ИА Регнум. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» ввела кодекс добропорядочности для депутатов местных советов.

President.gov.ua Пётр Порошенко

Об этом сегодня, 3 декабря, заявил на брифинге сам Порошенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Порошенко заявил, что кодекс содержит 14 обязательных требований идеологического, политического и морально-этического характера. Какие конкретно требования выдвигаются к депутатам, экс-президент Украины уточнять не стал.

Он заявил, что это «абсолютно европейская практика» и отметил, что кодекс писали депутаты «Евросолидарности» всех уровней — от самого низкого, районного, до Верховной рады. После этого документ был утвержден центральным советом партии.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам местных выборов партия Порошенко получила большинство в ряде регионов страны, преимущественно в западной Украине. Наиболее крупный успех у «Евросолидарности» был во Львове, где соратники экс-президента получили большинство голосов и в городском, и в областном советах.