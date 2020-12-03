Останки более 1500 красноармейцев найдены в Калужской области в этом году
Калуга, 3 декабря, 2020, 16:41 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 3 декабря, подвели итоги проведения всероссийской акции «Вахта памяти-2020», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в заседании приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, представители областного управления молодёжной политики, военного комиссариата, Следственного комитета и общественных организаций, руководители поисковых отрядов и поисковики. В ходе встречи были подведены итоги поискового сезона-2020 и намечены планы на 2021 год, обсуждались актуальные вопросы, связанные с развитием поискового движения на территории области.
«Вахта памяти» на территории Калужской области проходила в районах ожесточенных боев 16-й и 50-й армий в годы Великой Отечественной войны, в ней приняли участие около 450 человек из шести регионов страны. Всего в 2020 году из калужской земли подняли останки более чем полутора тысяч воинов Красной армии: более 600 — в районе Зайцевой горы, более 800 — в Людиновском районе, свыше 200 — в Боровском районе. Захоронения проводились в Малоярославецком, Юхновском, Ульяновском, Людиновском и Кировском районах, Калуге и Ржеве. Вместе с самолётом был найден пропавший без вести летчик из Калуги, младший лейтенант Владимир Петрович Рыжов.
Впервые в поисковых мероприятиях участвовали представители Следственного комитета для установления фактов геноцида мирного советского населения в годы Великой Отечественной войны. Такие факты установлены в Барятинском районе: в середине января 1942 года в деревне Крюково солдатами 7-й авиадесантной дивизии Люфтваффе были расстреляны 395 мирных жителей и 160 советских военнопленных. В деревне Яковлевская расстреляно и сожжено в домах 183 мирных жителя. Поисковые работы будут продолжены и зимой с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.
Поисковикам были вручены почётные грамоты, общественные награды «Мы помним», медали министерства обороны и подарки.