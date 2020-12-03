Калуга, 3 декабря, 2020, 16:41 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 3 декабря, подвели итоги проведения всероссийской акции «Вахта памяти-2020», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в заседании приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, представители областного управления молодёжной политики, военного комиссариата, Следственного комитета и общественных организаций, руководители поисковых отрядов и поисковики. В ходе встречи были подведены итоги поискового сезона-2020 и намечены планы на 2021 год, обсуждались актуальные вопросы, связанные с развитием поискового движения на территории области.

Пресс-служба Городской думы Калуги Останки более 1500 красноармейцев найдены в Калужской области в этом году

«От лица депутатов Городской думы я искренне благодарю вас за вашу работу, — обратился к поисковикам Юрий Моисеев. — Сегодня мы отмечаем День неизвестного солдата, по всей стране проходит акция «Тест по истории Великой Отечественной войны». Калужская область является родоначальником организованного поискового движения. Вклад каждого из вас неоценим, каждый год вы восстанавливаете память о тех, кто отдал свою жизнь, сражаясь за Родину, восстанавливаете историческую справедливость. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и новых успехов в вашей благородной деятельности!».

«Вахта памяти» на территории Калужской области проходила в районах ожесточенных боев 16-й и 50-й армий в годы Великой Отечественной войны, в ней приняли участие около 450 человек из шести регионов страны. Всего в 2020 году из калужской земли подняли останки более чем полутора тысяч воинов Красной армии: более 600 — в районе Зайцевой горы, более 800 — в Людиновском районе, свыше 200 — в Боровском районе. Захоронения проводились в Малоярославецком, Юхновском, Ульяновском, Людиновском и Кировском районах, Калуге и Ржеве. Вместе с самолётом был найден пропавший без вести летчик из Калуги, младший лейтенант Владимир Петрович Рыжов.

Пресс-служба Городской думы Калуги Останки более 1500 красноармейцев найдены в Калужской области в этом году

Впервые в поисковых мероприятиях участвовали представители Следственного комитета для установления фактов геноцида мирного советского населения в годы Великой Отечественной войны. Такие факты установлены в Барятинском районе: в середине января 1942 года в деревне Крюково солдатами 7-й авиадесантной дивизии Люфтваффе были расстреляны 395 мирных жителей и 160 советских военнопленных. В деревне Яковлевская расстреляно и сожжено в домах 183 мирных жителя. Поисковые работы будут продолжены и зимой с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Поисковикам были вручены почётные грамоты, общественные награды «Мы помним», медали министерства обороны и подарки.