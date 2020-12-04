Киев, 4 декабря, 2020, 03:39 — ИА Регнум. Желание украинских властей «подвинуть» торговые договоренности с Евросоюзом, разумеется, выглядит вполне законной попыткой урвать дополнительную прибыль в условиях большой и хронической нехватки денег. Почему добрые европейцы никак не хотят пойти навстречу Киеву в этом вопросе, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАндрей Ганжа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Не для того Украину Евросоюз подманивал, чтобы бесконечно деньгами снабжать, а для того, чтобы, совсем наоборот, это она на него батрачила. Этот факт с 2014 года получил немало подтверждений, поэтому робкие поползновения замминистра развития украинской экономики Тараса Качки, позволившего себе порассуждать об «обновлении Соглашения об ассоциации», вполне могут упереться в прописанные в этом Соглашении правила.

А там ясно указано, что менять можно все, кроме правил торговли. А торговля с ЕС для Украины это натуральные отношения колонии с ее колонизаторами. Поэтому не стоит удивляться и «успехам», которые демонстрируют украинские власти в деле сбора налогов, в том числе от торговли. Читайте статью Андрея Ганжи «Украина: когда впору вспоминать Гоголя».