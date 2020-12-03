Киев, 4 декабря, 2020, 01:34 — ИА Регнум. Рассуждения канадского дипломата Романа Ващука об Украине основаны не на пустых догадках, ведь Ващук был канадским послом на Украине в 2014—2019 годах. О том, как взгляд специалиста позволил верно предугадать развитие украинских событий, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАндрей Ганжа.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Ващук верно предсказал результаты последних украинских местных выборов. Действительно, партия «Слуги народа», столь блистательно выступившая еще год назад, растеряла большую часть электоральной поддержки. Где-то «Слуг» потеснили местные партии, «заточенные» под мэров городов, а где-то вперед вырвались порошенковские кандидаты от «Европейской солидарности».

Но волнуют Ващука не тактические просчеты украинской власти, а то — как бы «борец с коррупцией», ныне действующий президент Владимир Зеленский не уронил Украину в политический кризис именно сейчас, когда в США может прийти команда, делающая ставку именно на обострение гражданской войны на Украине. Читайте статью Андрея Ганжи «Это просто Украина» — немного западных ошибок и «новая калибровка».