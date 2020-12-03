Красногорск, 3 декабря, 2020, 16:34 — ИА Регнум. Более четырех миллионов ПЦР-исследований на наличие коронавирусной инфекции провели в Подмосковье. Об этом 3 декабря сообщает министерство здравоохранения региона.

Kraszdrav.ru Тест на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия накануне масштабной вакцинации от COVID-19 — все новости»

По словам главы регионального минздрава Светланы Стригунковой, в области наращивается мощность проводимых ПЦР-исследований. Для этого в Подмосковье задействуются государственные и частные лаборатории.

«В сутки в Подмосковье проводится порядка 40 тысяч ПЦР-исследований на коронавирус», — рассказала Стригункова.