Вашингтон, 4 декабря, 2020, 00:20 — ИА Регнум. Вне зависимости от того, кто станет очередным президентом США, развитие американских вооружений идет своим чередом и в соответствии со стратегией, принимаемой настоящими хозяевами этой страны. Для чего США понадобились ядерные боеголовки пониженной мощности, рассказывает автор ИА REGNUMВладимир Васильев.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие США

По мысли отставного генерала ВВС США Нортона Аллана Шварца, высокоточное ядерное оружие с пониженным побочным ущербом даст возможность США усилить эффективность ядерного сдерживания. Сказано это было в 2015 году, теперь же США вплотную приблизились к принятию таких боезапасов на вооружение. Авиабомбы или ракеты, запускаемые с подводных лодок, как предполагают американские стратеги, дадут возможность наносить ядерные удары, не получая таковых с той стороны.

Стоит отметить, что в случае гипотетического конфликта США с Россией такой подход не сработает, а применение «облегченного» ядерного боезапаса вызовет полновесный ответ. Читайте статью Владимира Васильева «Вашингтон готов применить новое «гуманное» ядерное оружие».