Новозыбков, Брянская область, 3 декабря, 2020, 16:34 — ИА Регнум. Последствия крупной коммунальной аварии с вечера 2 декабря устраняют ремонтные бригады в Новозыбкове Брянской области. В результате порыва трубы без воды остались 25 тысяч человек.

Без воды

Прорыв случился на перекрёстке улиц Полевой и Чапаева. Водоснабжение ограничено для большей части города, это и частные дома, и социальные объекты. На устранении аварии задействовано семь единиц техники, сообщает ГТРК «Брянск».

Как пояснили в городской администрации, коммунальщики приступили к аварийным работам 2 декабря около 21:00. По словам и.о. заместителя главы администрации Новозыбкова Виктора Деньгуба это «производственный процесс, от него не уйдёшь, такое всегда бывает и будет. С учётом продолжительности эксплуатации водопровода он пришёл в негодность».

Водоснабжение в дома горожан обещали вернуть уже 3 декабря.