Брюссель, 3 декабря, 2020, 16:14 — ИА Регнум. Европейская комиссия инициировала процедуру рассмотрения законности действий властей Польши в связи с деятельностью Дисциплинарной палаты Верховного суда республики, которая по правилам ЕС должна быть остановлена. По мнению представителей Брюсселя, она может негативно отразиться на принципе независимости судей и означать угрозу верховенства права в Польше. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Польский флаг

«Комиссия отслеживает ситуацию в Польше, чтобы защитить независимость польских судей. Сегодня Комиссия решила направить Польше дополнительное предупреждение в связи с продолжающейся деятельностью Дисциплинарной палаты Верховного суда», — говорится в сообщении ЕК.

«Польша нарушает закон ЕС, позволяя Дисциплинарной палате Верховного суда, независимость и беспристрастность которой не гарантируется, принимать решения по делам, которые напрямую затрагивают интересы судей. Это угрожает их беспристрастности и независимости», — говорится в сообщении.

В случае, если в ходе рассмотрения Еврокомиссией будут подтверждены нарушения принципа верховенства права со стороны польских властей, против Варшавы могут быть введены санкции.

Напомним, 2 декабря Палата представителей Нидерландов приняла резолюцию, обязывающую ее правительство подать на Польшу в суд Европейского союза за то, что, по мнению депутатов, Варшава не соблюдает принцип верховенства закона во внутренней политике.