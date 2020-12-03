Астрахань, 3 декабря, 2020, 16:11 — ИА Регнум. Россия продолжает переговоры с Белоруссией относительно экспорта нефтепродуктов. Об этом в ходе рабочей поездки в Архангельск заявил журналистам замминистра транспорта Юрий Цветков.

Delo-group.ru Цистерны с нефтепродуктами

«Переговоры продолжаются, у нас все расчеты имеются», — сказал Цветков.

По его словам, в Белоруссию уже направлены соответствующие предложения, и на данный момент «идут коммерческие переговоры».