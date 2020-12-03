Тула, 3 декабря, 2020, 16:04 — ИА Регнум. Проект научно-образовательного центра мирового уровня «ТулаТЕХ» поддержан Правительством РФ. Об этом 3 декабря на заседании Правительства РФ заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Губернатор Тульской области Алексей Дюмин

Концепцию реализации тульского НОЦ «ТулаТЕХ» губернатор Алексей Дюмин представил на заседании Совета научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ). Глава региона подчеркнул, что Тульская область является стратегическим промышленным кластером Центрального федерального округа — в регионе сосредоточены оружейное производство, металлургическая и химическая промышленность. Тульская наука развивалась в непосредственной связи с промышленностью. В регионе сформированы научные школы по различным направлениям, вектор развития и новые драйверы экономического роста региона определены задачами, поставленными президентом РФ Владимиром Путиным и отраженными в нацпроекте «Наука» и Стратегии научно-технологического развития России. В последние три года в регионе ведется работа по развитию кооперации реального сектора с научными и образовательными организациями. Теперь создается научно-образовательный центр «ТулаТЕХ».

»Мы внимательно изучили опыт уже существующих центров. Определили, что НОЦ Тульской области будет площадкой, на которой промышленные инвесторы дадут системный квалифицированный заказ нашей науке», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Научно-образовательный центр будет работать по четырём направлениям: ключевое — оборонтех, это комплексные передовые разработки мирового уровня в сферах управляемого высокоточного оружия и ракетного вооружения; маштех — комплексные передовые разработки мирового уровня в сферах горного, транспортного и точного машиностроения; химтех — мономеры и полимеры, композитные материалы и функциональные покрытия; экобиотех — разработки в области технологий и продуктов биоорганического синтеза, технологий снижения эмиссии и ликвидации накопленного экологического ущерба, экологического мониторинга. Участниками НОЦ станут 11 предприятий и шесть вузов.

В настоящее время ведется активная работа, и реализуются совместные проекты по различным направлениям с московскими Станкином и химико-технологическим университетом имени Менделеева. Ключевым партнером НОЦ в сфере цифровых технологий является Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Также налажено с Южно-Российским государственным политехническим университетом имени Платова. Вместе с тем научно-образовательную платформу Тульского НОЦ составляют ведущие вузы региона — Тульский государственный университет и Тульский государственный педагогический университет имени Толстого. Индустриальными партнерами стали ряд крупных компаний и предприятий.

«НОЦ станет отправной точкой в дополнительном финансировании научных разработок предприятий ОПК страны. Помимо увеличения базовых экономических показателей, Тульская область в стремительно меняющемся мире цифровых технологий продолжит выполнять свою главную миссию — быть щитом и арсеналом России, создавать новые виды современного высокоточного оружия. При этом престиж науки и технологий в регионе и стране повысится», — отметил Алексей Дюмин.

Управление центром будет осуществляться на уровне правительства региона, проектного офиса. Наблюдательный совет центра возглавит лично Алексей Дюмин.