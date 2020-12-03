Владикавказ, 3 декабря, 2020, 16:04 — ИА Регнум. В Северной Осетии зафиксированы еще два случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19. Скончались две женщины, у которых, помимо этого заболевания, был выявлен еще ряд серьезных хронических болезней, сообщили 3 декабря в министерстве здравоохранения региона. Одной из умерших было 86 лет, другой — 66 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В республике за все время пандемии скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, 79 человек. До этого последний случай смерти пациента был зафиксирован 24 ноября.

Общее число заразившихся коронавирусом в РСО-Алании составило 9682 человека. За минувший день был подтвержден диагноз еще у 79 человек. Из них в больнице находятся 1323 пациента, в том числе в реанимациях в тяжелом состоянии 104 из них.

Число выздоровевших достигло 8982 человек, в том числе 192 — за прошедший день.