Тегеран, 3 декабря, 2020, 15:55 — ИА Регнум. Власти США не могут выдвигать условия Тегерану при возвращении в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной иранской программе (ядерная сделка). Об этом 3 декабря заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на «Средиземноморском диалоге», комментируя такую вероятность в случае, если президентом США станет кандидат от американской Демпартии Джозеф Байден.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«США вышли из ядерной сделки, но не вышли из ООН, они по-прежнему должны следовать обязательствам как член Собвеза ООН», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, Зариф отметил, что существует резолюция 2231 СБ ООН, которая утвердила ядерную сделку и которую Вашингтон должен соблюдать.

«У США есть обязательства в соответствии с резолюцией, они не могут выдвигать условия (по переговорам)», — уточнил глава иранского МИД.

При этом он подчеркнул, что у Тегерана прежняя позиция в данном вопросе, заключающаяся в том, что, по мнению властей Ирана, ядерную сделку нельзя пересмотреть.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее иранский президент Хасан Рухани призвал политические элиты Ирана позволить правительству страны дальше добиваться активизации ядерной деятельности республики.