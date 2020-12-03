Москва, 3 декабря, 2020, 15:52 — ИА Регнум. Если мировая экономика не будет расти такими же быстрыми темпами, как это происходило в последние 10 лет, то сырьевая отрасль РФ пострадает в первую очередь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря заявил директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Марсель Салихов.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

«С точки зрения долгосрочного развития отрасли, более важны тенденции, связанные с декарбоназацией и климатической повесткой, которые находят все более широкую поддержку, — сказал Салихов. — Ведение трансграничного углеродного налога, отказ ряда инвесторов от финансирования проектов в нефтяной сфере, инвестиции в возобновляемые источники энергии могут оказать большое влияние на российскую нефтяную промышленность в долгосрочной перспективе».

Как полагает Салихов, главный урок пандемии коронавируса заключается в том, что сильная зависимость от чего-то одного опасна.

«Нефтяные компании в любом случае пострадали от снижения спроса, в особенности в Европе, и низких цен. Диверсификация хотя бы по видам бизнеса (в тот же газ) и регионам помогает и повышает устойчивость к внешним шокам, — сказал экономист. — Российская экономика все равно сохраняет очень сильную зависимость от сырьевых секторов, которые фактически являются функцией от состояния мировой экономики. Если мировая экономика не будет расти такими же быстрыми темпами, как это происходило в последние 10 лет, то сырьевые секторы пострадают в первую очередь».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Салихов рассказал, что страны ОПЕК+ будут сохранять единство из-за страха перед повторением обвала нефтяных цен.