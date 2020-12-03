Грозный, 3 декабря, 2020, 15:50 — ИА Регнум. В Чечне вновь увеличилось число выявленных новых случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки диагноз установлен у 122 человек, что является самым большим показателем за все время пандемии. Общая численность носителей инфекции составила 4731 человек. Такие данные приводит 3 декабря федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Также увеличилось до 71 число случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. За прошедшие сутки скончался еще один житель республики.

До 2651 человека выросло количество выздоровевших. За сутки смогли справиться с болезнью еще 22 жителя Чечни.

Напомним, о сложной ситуации с распространением коронавируса в Чечне накануне, 2 декабря, заявил глава оперативного штаба, спикер парламента Магомед Даудов. Он вновь обратился к жителям региона с требованием соблюдать предписания Роспотребнадзора и пригрозил штрафами за нарушение масочного режима.

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