Ново-Огарево, Московская область, 3 декабря, 2020, 15:43 — ИА Регнум. Правительство уделит особое внимание для стимулирования производства кресел-колясок с электроприводом в России. Об этом 3 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций инвалидов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид-колясочник

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«Мы по очень многим направлениям приняли соответствующие решения, в сфере промышленного производства. Достаточного много приняли решений, связанных с обеспечением для наших отечественных производителей определённых конкурентных преимуществ. Я не понимаю, почему в этой сфере не работают принятые решения. Я вам обещаю, я обязательно этим займусь», — заявил Путин.

«Если мы на собственном рынке не обеспечим рынок для собственного производителя, ничего и не будет», — подчеркнул он.

Подключившийся в ходе мероприятия министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил, что соответствующее постановление уже внесено в правительство.

Президент не ожидал, что министр окажется на связи, и был приятно удивлён тем, что вопрос уже находится в работе.

«Этот набор льгот для отечественного производителя надо точно совершенно распространить и на этот вид деятельности, на эту продукцию. Тем более, что выпуском этой продукции занимаются сами люди с ограничениями по здоровью», — ответил президент.