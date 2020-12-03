Кострома, 3 декабря, 2020, 15:34 — ИА Регнум. В Костромской области 31 декабря может быть объявлено выходным, если за это проголосуют сами жители. Об сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой инстаграм губернатора Костромской области.

Наталья Диева Центр Костромы

Глава региона предложил перенос рабочего дня с 31 декабря на последнюю субботу месяца.

«Мы рассматриваем возможность объявить 31 декабря нерабочим днем и перенести рабочий день на субботу — 26 декабря. Если земляки поддерживают, будем рекомендовать работодателям независимо от форм собственности, сделать 26 декабря рабочим днём, а 31 декабря — выходным», — заявил Сергей Ситников.

Губернатор открыл голосование в своем инстаграме по этому вопросу, оно будет продолжаться до 4 декабря. На данный момент 86 процентов проголосовавших поддержали Сергея Ситникова. В комментариях к посту жители региона готовы пойти еще дальше.

«Давайте просто выходным сделаем 31 декабря, без рабочего 26.12.2020… Мы только за принятие решения об объявлении 31 декабря выходным днём. Все поддерживают идею — коллеги, друзья, знакомые, особенно женщины. Потому что вся подготовка к празднику ложится на их плечи… Давайте пожалуйста, отдохнем 31 декабря. Все равно это не работа, а беготня по кабинетам с бокалом… Это день семьи! Все дома: мама, папа, бабушка, дедушка. Спокойно без особой суеты вместе с детьми готовимся к встрече Нового года. Разумное предложение и долгожданное!» — написали жители Костромской области.

Впрочем, у идеи есть и противники.

«В 2020 году сидели 1,5 месяца по домам на изоляции, разве мало?! Экономику надо поднимать опять, а то плачемся денег «нет», а работать никто не хочет. Частный бизнес всегда даёт отдохнуть 31 декабря всем работникам! А чиновникам — работать! Все так переживают, что оливье не успеют приготовить к Новому году, а я за то, чтоб работать в обычном режиме!», — отмечается в комментариях к посту Сергея Ситникова.

Интересно, что год назад, когда некоторые регионы сделали 31 декабря 2019 года нерабочим, в Костромской области данную инициативу не поддержали.