Будапешт, 3 декабря, 2020, 15:18 — ИА Регнум. Венгрия обратилась к председателю ОБСЕ с просьбой направить Специальную мониторинговую миссию в Закарпатскую область Украины для установления фактов агрессивных действий украинских силовиков против венгров. Об этом 3 декабря сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

George Chernilevsky Турул — венгерский национальный символ. Скульптура в Ужгороде (Украина)

Он напомнил, что 30 ноября секретная служба Украины провела агрессивные обыски в Закарпатье, где проживают этнические венгры.

«Агрессивные обыски в домах представителей нацменьшинств не вписываются в принципы, на страже которых стоит ОБСЕ», — сказал он на заседании Совета глав МИД ОБСЕ.

Сийярто заявил, что обратился к действующему председателю ОБСЕ с просьбой активировать Специальную мониторинговую миссию и направить миссию по составлению фактов в Закарпатье.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в офисах организации «Общество венгерской культуры Закарпатья», её лидеров, а также связанных с ней фондов. Обыски были проведены на основании решения Запорожского суда в уголовном производстве по обвинению в сепаратизме.

После этого стороны обменялись рядом дипломатических ударов, вплоть до вызова послов, также известно, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийяртодоложил министрам иностранных дел стран НАТО о ситуации в Закарпатской области Украины.