Киев, 3 декабря, 2020, 15:07 — ИА Регнум. Мировое давление на Россию с целью заставить ее изменить свое поведение должно стать «неотъемлемой частью повседневной работы», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сегодня, 3 декабря, выступая на Совете министров ОБСЕ.

Цитата диафильм «Про Иванушку-дурачка», Студия Диафильм, Москва, 1968 г Медведь потешается над дураком

Дипломат отметил, что Украина остается приверженной мирному урегулированию конфликта и в течение 2020 года в Киеве «демонстрировали эту решимость на практике».

Кулеба призвал Россию «приступить к обсуждению модальностей вывода ее сил из Крыма и частей Донбасса», чтобы таким образом завершить конфликт «как можно скорее».

«Мы никогда не смиримся с нарушением территориальной целостности, суверенитета и международно признанных границ Украины. Мы призываем Россию прекратить свою агрессию против Украины», — подчеркнул глава украинского МИД.

Вместе с тем пресс-служба ведомства уточняет, что 27-й министерский совет ОБСЕ из-за пандемии COVID-19 впервые в истории проводится в формате видеоконференции. Участие в мероприятии принимают около 40 глав МИД стран — участниц ОБСЕ. Внешнеполитическое ведомство ожидает, что тема «российской агрессии» против Украины станет одной из главных тем совета.